Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Названы герои, прыгнувшие за автобусом в воду в Петербурге

Названы герои, прыгнувшие за автобусом в воду в Петербурге

Депутат Государственной Думы Бийсултан Хамзаев сообщил, что уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис, Джабраилов Шахбан и Гасанов Мухаммад первыми прыгнули в воду в Санкт-Петербурге для спасения людей, после того как пассажирский автобус упал в воду с моста.

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