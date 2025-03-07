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Закон, порядок, государство

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В Мирнинском районе Якутии в рамках акции «8 Марта - В каждый Дом!» полицейские поздравили труженицу тыла и ветерана ОВД Розалию Платонову

В рамках акции «8 Марта - В каждый Дом!» заместитель начальника ОМВД России по Мирнинскому району-начальник полиции Сергей Егоров поздравил труженицу тыла, ветерана органов внутренних дел Розалию Николаевну Платонову с наступающим Международным женским днём.

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