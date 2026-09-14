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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на неделю с 14.09.2026 по 20.09.2026: непредсказуемые события, волнения и воплощение мечт.

Гороскоп на неделю с 14.09.2026 по 20.09.2026: непредсказуемые события, волнения и воплощение мечт.

Овны погрузятся в мир непредсказуемых событий, ожидается волнующий период. Возможные трудности не заставят ждать, они подтолкнут вас к более ответственному подходу в решении задач.

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