Тренд на винтаж: почему не стоит расставаться с мебелью, которая выглядит устаревшей?

Умение обновить старую мебель похоже на владение магией. Если свежим взглядом посмотреть на старый комод, трюмо, книжные полки или даже мебельный гарнитур-«стенку» советских времен, можно увидеть их большой потенциал в квартире с современным дизайном.
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