Глебу Пьяных грозит уголовное дело за уклонение от закона об иноагентах

Журналисту Глебу Пьяных, признанному иноагентом в России, грозит уголовное дело за нарушением требований законодательства об иноагентах, поскольку он неоднократно размещал материалы без соответствующей плашки.
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