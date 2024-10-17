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Мода и Шоу-бизнес

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Глебу Пьяных грозит уголовное дело за уклонение от закона об иноагентах

Журналисту Глебу Пьяных, признанному иноагентом в России, грозит уголовное дело за нарушением требований законодательства об иноагентах, поскольку он неоднократно размещал материалы без соответствующей плашки.

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