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Озвучены три сценария уничтожения Приднестровья

Озвучены три сценария уничтожения Приднестровья

У Кишинева есть три варианта ликвидации приднестровской государственности. Об этом в эфире интернет-канала «Слава КПСС» заявил экс-депутат парламента ПМР Дмитрий Соин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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