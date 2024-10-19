Ямальские криминалисты в свой праздник вспомнили о громких преступлениях

В России 19 октября отмечается 70-летний юбилей образования криминалистической службы. Сотрудники ямальского отдела вспомнили о громких преступлениях прошлых лет и рассказали в репортаже «Ямал-Медиа», как раскрывают сложные дела в округе в наши дни.