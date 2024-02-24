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«Всем наплевать»: жительнице аварийного барака предложили квартиру с ведром вместо туалета

«Всем наплевать»: жительнице аварийного барака предложили квартиру с ведром вместо туалета

«Ничего сделать не можем, закон запрещает переселять».Бывшая воспитательница детсада, 72-летняя Альбина Смирнова из поселка Кобляково Иркутской области с 2018 года ждёт переселения из аварийного и ветхого многоквартирного барака.

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