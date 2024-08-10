Власти США хотят принять закон для наказания стран, проводящих дедолларизацию

Использование США доллара в качестве оружия приводит к обратным результатам, поскольку страны БРИКС и развивающийся мир в целом все быстрее отказываются от торговли и активов, основанных на американской валюте, отмечает издание Asia Times.
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