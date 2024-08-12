Разъяснения Бричанского райсовета по поводу решения об объединении нескольких школ

Районный совет Бричан разъяснил решение об объединении нескольких учебных заведений. В сообщении, опубликованном на официальной странице Совета, упоминается, что 10 учреждений не будут закрыты, а будут преобразованы в филиалы более крупных школ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии