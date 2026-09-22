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Регионы России

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Московская прокуратура запросила уголовное расследование производства вакцины «Мультикан-8»

Московская прокуратура запросила уголовное расследование производства вакцины «Мультикан-8»

Прокуратура Москвы инициировала вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении производителя вакцины для животных «Мультикан-8» после выявления нарушений при производстве лекарственных препаратов в частной компании.

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