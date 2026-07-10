Горят места запуска: РФ жестко ответила за атаки на Таганрог и Петербург

Киев ждет жесткий ответ за атаки беспилотников на российские регионы. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.
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