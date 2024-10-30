Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ прохладнее Прогнозируется от +2℃ до +13℃ Облачно с прояснениями, дождь • 02:00: ️ +3℃ 59 ☂️ 2% • 05:00: ️ +5℃ 58 ☂️ 2% • 08:00: ☁️ +8℃ 58 ☂️ 10% • 11:00: ☁️ +13℃ 58 ☂️ 20% • 14:00: ️ +12℃ 58 ☂️ 52% • 17:00: ️ +9℃ 58 ☂️ 52% • 20:00: ️ +7℃ 58 ☂️ 3% • 23:00: ️ +5℃ 58 ☂️ 2% Весь день в Донецке будет облачным.