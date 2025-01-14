GMK демонстрирует мини-ПК EVO-X1 на базе Ryzen AI 9 HX 370 с портом OCuLink для графического процессора

Производитель мини-ПК компания GMK продемонстрировала свой новый мини-ПК EVO-X1. Он выглядит как отличное маленькое устройство с одним из последних процессоров 'Strix Point' от AMD и множеством быстрых портов.
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