Юные кадеты из Тюмени и с Ямала познакомились с Ноябрьском

Обзорная экскурсия в рамках популярного проекта «Этногид по-ноябрьски» началась с площади Памяти. Участники узнали, что в 1985 году она называлась Памятным комплексом и на протяжении десятилетий площадь неоднократно реконструировали.
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