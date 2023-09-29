Денежные потоки: Замороженное там против заблокированного здесь

«Ничьей» в финансовом противостоянии иностранных санкций и российских контр-санкций точно нет Михаил Синельников-Оришак Фото: Global Look Press Financial Times назвала прибыль некоторых западных компаний за прошлый год от их российских активов.
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