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Власти США выслали еще двух иранских дипломатов — Axios

Власти США выслали еще двух иранских дипломатов — Axios

Иранские дипломаты, входившие в делегацию, приехавшую на сессию Генассамблеи (ГА) ООН, были обнаружены в Нью-Йорке и выдворены из США, 3 октября сообщает портал Axios.

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