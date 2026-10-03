Власти США выслали еще двух иранских дипломатов — Axios

Иранские дипломаты, входившие в делегацию, приехавшую на сессию Генассамблеи (ГА) ООН, были обнаружены в Нью-Йорке и выдворены из США, 3 октября сообщает портал Axios.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым