Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    В Советское время хоть и не часто,но проскакивали отчеты о томя,что КГБ поймали и обезвредили агентов на этапе подгот...Не понимаю, почем...
  • Александр Рожков
    Не буду молчать. Скажу. Раскрою вас - оборотней. Это ты и такие как ты.Яйцами по Путину ...
  • чвсатпкьл
    Чепуха какая-то бессмысленная.😅🤣Яйцами по Путину ...

Что будет, если хохлам отрубить интернет?

Что будет, если хохлам отрубить интернет?

Киевстар хакнули. Что будет, если хохлам отрубить интернет? Рубрика "Вынесено  из  комментариев".

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Комментарии
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Игорь
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