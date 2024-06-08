Президент и бюрократия

Когда Путин принимает какие-то решения — он желает, чтобы они выполнялись. И это вполне нормальное желание для эффективного руководителя, желать, чтобы подчиненными задачи решались, цели выполнялись и всё шло так, как задумано.
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