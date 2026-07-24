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Новости Тамбова

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Роспотребнадзор не рекомендует купаться на двух официальных пляжах Тамбова

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на двух официальных пляжах Тамбова

Фото: нейросети Читайте также: В Котовске изменился порядок приёма обращений по электроснабжению В Тамбовской области проверят работодателей с подозрительно низкими зарплатами Тамбовская область вошла в число регионов с самым дорогим бензином в ЦФО Санитарные нарушения выявлены также в реках и прудах ещё нескольких муниципалитетов области.

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