В Комздраве Петербурга опровергли смерть ребенка в скорой, которой не уступили дорогу

Там находилась 14-летняя пациентка Комитет по здравоохранению Петербурга опроверг информацию о том, что в машине скорой помощи в Северной столице скончался ребенок из-за блокирования дороги легковым автомобилем.
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