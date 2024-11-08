Stock Market Rallies to Its Best Week in Over a Year

“Stocks rose on Friday, capping the market’s best week in over a year and extending a rally that came as President-elect Donald Trump’s decisive election win put an end to months of uncertainty for investors,” the New York Times reports.
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