«Противоречит исламу»: талибы* запретили ММА в Афганистане

Ранее запрещенная в РФ организация заявила, что таким образом в стране соблюдается добродетель. СМИ стало известно о том, что экстремистское движение «Талибан»* на законодательном уровне запретило на территории Афганистана такой вид спорта, как смешанные боевые искусства (ММА).
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