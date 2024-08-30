«Противоречит исламу»: талибы* запретили ММА в Афганистане

Ранее запрещенная в РФ организация заявила, что таким образом в стране соблюдается добродетель. СМИ стало известно о том, что экстремистское движение «Талибан»* на законодательном уровне запретило на территории Афганистана такой вид спорта, как смешанные боевые искусства (ММА).