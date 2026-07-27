Мирный курс или изоляция? Бабич о развороте Фицо от "коалиции желающих" по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил точку: Братислава не пойдёт за "коалицией желающих". Политик назвал такое членство несовместимым с мирным курсом страны и напомнил, что помощь Украине — только гуманитарная, никакого оружия или денег.
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