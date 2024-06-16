Какая артистка хочет детей от Билана

Дима Билан. Фото: super.ruВчера на церемонии вручения премии “МУЗ-ТВ 2024”, которая состоялась в Москву после трехлетнего перерыва, Дима Билан одержал великую победу, получив награду в категории “Лучший исполнитель”.
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