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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Величкин об отстранении Разина: «Вы понимаете, кто президент «Металлурга»? Человек сумел из комбината сделать современное производство. Если с этим справился, то и с клубом справится»

Бывший вице-президент « Металлурга » Геннадий Величкин высказался касательно отстранения Андрея Разина с поста главного тренера команды, после чего уральцы выиграли три матча подряд.

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