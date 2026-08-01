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New suggestion for this coming week for the 15 min chart MNQ

New suggestion for this coming week for the 15 min chart MNQ

New suggestion for this coming week for the 15 min chart MNQ Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! LouGold As you can see from Friday's action there are some downside targets and some upside targets that are possibilities that could happen this week ? .

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