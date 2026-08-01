New suggestion for this coming week for the 15 min chart MNQ Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! LouGold As you can see from Friday's action there are some downside targets and some upside targets that are possibilities that could happen this week ? .
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