США явно имеют отношение к подрыву трубопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Об этом в эфире видеоблога журналиста-расследователя и политолога из Германии Патрика Бааба заявил юрист по коммерческому праву Вольфганг Хуммель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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