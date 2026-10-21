Поначалу машина кажется цельным механизмом, который либо едет, либо ломается. Но чем больше вникаешь в детали, тем очевиднее: автомобиль — это несколько самостоятельных систем, и каждая может подавать сигналы задолго до серьёзной поломки.
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