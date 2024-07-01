Экологические итоги недели: на Эвересте началась генеральная уборка

Климат меняется, относительно теплые Тихоокеанские воды добрались до Северного полюса. Британских фермеров выгоняют со своих земель для увеличения солнечной энергии, тем временем Дания вводит налог на коров.
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