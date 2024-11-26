Натан вернулся к жене после измен с Лерчек и Бьянкой. Пустила его домой?

Недавно рэпер Натан заставил своих фанатов и родных людей пережить непростую историю. Он сблизился с Бьянкой, с Лерчек, а после романов на стороне, как утверждает журналистка Алёна Жигалова, попытался вернуться домой к супруге.
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