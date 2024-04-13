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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Глобальная модификация “Хроники Миртаны: Архолос” для Gothic 2 получит полный р...

Глобальная модификация “Хроники Миртаны: Архолос” для Gothic 2 получит полный р...

Глобальная модификация “Хроники Миртаны: Архолос” для Gothic 2 получит полный русский дубляж уже в середине апреляЕсли вы давно хотели пройти одну из лучших модификаций по Gothic 2, которую многие фанаты считают за отдельную игру, стоит сообщить, что нужный момент уже почти настал.

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