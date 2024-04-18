Колумбия выразила интерес во вступлении в БРИКС

Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС. Об этом указано в совместном заявлении после встречи президентов Колумбии и Бразилии – Густаво Петро и Лулы да Силвы, оно было опубликовано министерством иностранных дел Бразилии.