Колумбия выразила интерес во вступлении в БРИКС

Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС. Об этом указано в совместном заявлении после встречи президентов Колумбии и Бразилии – Густаво Петро и Лулы да Силвы, оно было опубликовано министерством иностранных дел Бразилии.
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