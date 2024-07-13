SHOT: Отара Кушанашвили выписали из больницы домой

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили сейчас находится дома, сообщает Life со ссылкой на Shot. По информации издания, Кушанашвили был отпущен домой из онкоцентра имени Блохина, чтобы готовиться к двум операциям.
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