Налоговый аудит Пекина: свыше 100 публичных компаний Китая столкнулись с доначислениями на $1,1 млрд

Правительство Китая и региональные фискальные органы развернули самую масштабную за последние годы кампанию по ревизии налоговых льгот, аудиту трансфертного ценообразования и принудительному возврату недоимки с корпоративного сектора.
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