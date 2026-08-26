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Налоговый аудит Пекина: свыше 100 публичных компаний Китая столкнулись с доначислениями на $1,1 млрд

Налоговый аудит Пекина: свыше 100 публичных компаний Китая столкнулись с доначислениями на $1,1 млрд

Правительство Китая и региональные фискальные органы развернули самую масштабную за последние годы кампанию по ревизии налоговых льгот, аудиту трансфертного ценообразования и принудительному возврату недоимки с корпоративного сектора.

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