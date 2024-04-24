Краснов: число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза

Известия/Кристина Кормилицына В России в 2023 году почти в 3,5 раза увеличилось число террористических актов, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время выступления на пленарном заседании Совета Федерации "Почти в 3,5 раза увеличилось число террористических актов, большинство из них совершено участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами, а также ярыми противниками специальной военной операции", — сказал Краснов.