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Краснов: число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза

Краснов: число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза

Известия/Кристина Кормилицына В России в 2023 году почти в 3,5 раза увеличилось число террористических актов, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время выступления на пленарном заседании Совета Федерации "Почти в 3,5 раза увеличилось число террористических актов, большинство из них совершено участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами, а также ярыми противниками специальной военной операции", — сказал Краснов.

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