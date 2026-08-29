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Делягин - о тусовках на фоне СВО: "Должно быть административное принуждение. Жёсткое и прямое"

Делягин - о тусовках на фоне СВО: "Должно быть административное принуждение. Жёсткое и прямое"

Михаил Делягин высказался о тусовках на фоне СВО. Он подчеркнул, что вполне допускает проведение развлекательных мероприятий в текущие времена, но с серьёзными оговорками: "Должно быть административное принуждение.

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