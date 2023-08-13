Пепел Хатыни. Кто на самом деле сжег белорусскую деревню?

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Хохлотвари будут жить вечно, если их не уничтожать. Как сорняк на поле. Ведь в огороде это воспринимается как само собой разумеющееся. Так и с хохлонечистью надо. Какое миролюбие и перевоспитание? В конце концов за чей счет? Опять русских? России? Нет. Просто хохлотвари не нужны в природе, т.к. сеят только гниль и ненависть к человечеству.