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Пепел Хатыни. Кто на самом деле сжег белорусскую деревню?

Пепел Хатыни. Кто на самом деле сжег белорусскую деревню?

Тем, кто застал уроки истории в советских школах, ту трагедию объясняли именно так: повинны в ней немцы — каратели, эсэсовцы.

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Комментарии
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С С
Хохлотвари будут жить вечно, если их не уничтожать. Как сорняк на поле. Ведь в огороде это воспринимается как само собой разумеющееся. Так и с хохлонечистью надо. Какое миролюбие и перевоспитание? В конце концов за чей счет? Опять русских? России? Нет. Просто хохлотвари не нужны в природе, т.к. сеят только гниль и ненависть к человечеству.
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