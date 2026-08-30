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В Германии из нового налога на сахар вычеркнули сахарозаменители

В Германии из нового налога на сахар вычеркнули сахарозаменители

Налог на сахар не будет распространяться на напитки с сахарозаменителями, такие как Coca-Cola Zero, заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, сообщает 26 августа Welt.

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