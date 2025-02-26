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Царьград

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BFMTV: французские ученые напали на консульство России в Марселе

BFMTV: французские ученые напали на консульство России в Марселе

Два ученых признали вину по делу о нападении на консульство России.Ученые из Национального центра научных исследований CNRS Франции признали свою вину в нападении на консульство России.

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