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Раскольническая ПЦУ исключила из списка поминаемых ей святых Александра Невского

Раскольническая ПЦУ исключила из списка поминаемых ей святых Александра Невского

Раскольническая ПЦУ исключила из списка поминаемых ей святых Александра Невского А вот это нисколько не удивительно, поскольку князь Александр Невский ненавистен хохлам по одной простой причине - самим фактом своего существования он опровергает весь бред про "древнюю Украину".

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