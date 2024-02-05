Раскольническая ПЦУ исключила из списка поминаемых ей святых Александра Невского А вот это нисколько не удивительно, поскольку князь Александр Невский ненавистен хохлам по одной простой причине - самим фактом своего существования он опровергает весь бред про "древнюю Украину".