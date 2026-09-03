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Baltic Dry Index Breaks Out as a “Perfect Storm” Hits Shipping

The daily benchmark measuring the cost of shipping raw materials across major global maritime routes is breaking out to a nearly three-year high this week, as Bloomberg reports that typhoons are squeezing the supply of Capesize vessels just as mining companies increase iron ore shipments across the Pacific and Atlantic.

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