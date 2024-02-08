Гости в костюме панды смогут бесплатно посетить зоопарк в Москве 9-11 февраля

Источник: ТАСС Московский зоопарк стал одной из площадок фестиваля "Китайский Новый год в Москве", в рамках празднования с 9 по 11 февраля попасть в зоосад можно будет бесплатно посетительницам с именем Екатерина и гостям в костюмах панды, сообщила пресс-служба площадки.