Гости в костюме панды смогут бесплатно посетить зоопарк в Москве 9-11 февраля

Источник: ТАСС Московский зоопарк стал одной из площадок фестиваля "Китайский Новый год в Москве", в рамках празднования с 9 по 11 февраля попасть в зоосад можно будет бесплатно посетительницам с именем Екатерина и гостям в костюмах панды, сообщила пресс-служба площадки.
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