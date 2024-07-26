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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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85 млн рублей в год – возможная зарплата Кузнецова в СКА. Клуб может обменять Эмиля Галимова и Сапего («Матч ТВ»)

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет соглашение с петербургским клубом на четыре года. «Ожидается, что Кузнецов подпишет контракт со СКА до 1 августа, чтобы принять участие в предсезонных сборах, которые в этот день стартуют в Новогорске.

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