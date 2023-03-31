Телебашни включат праздничную подсветку в честь Дня единения народов России и Белоруссии

День единения народов России и Белоруссии традиционно отмечается 2 апреля в обеих странах. На этом фоне телебашни в ряде российских городов планируют включить праздничную подсветку, указано в заявлении Постоянного комитета Союзного государства.
День единения народов России и Белоруссии традиционно отмечается 2 апреля в обеих странах. На этом фоне телебашни в ряде российских городов планируют включить праздничную подсветку, указано в заявлении Постоянного комитета Союзного государства.
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