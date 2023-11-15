В РКК "Энергия" считают, что высадка на Луну произойдет не ранее 2031 года

Генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам и генконструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев считает, что высадку российских космонавтов на Луну возможно осуществить в период с 2031 по 2040 год.
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