На Кубани завели дело после массового отравления учеников районной школы

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в связи с отравлением учащихся в школе в Каневском районе Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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