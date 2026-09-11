На Кубани завели дело после массового отравления учеников районной школы

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в связи с отравлением учащихся в школе в Каневском районе Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Краснодарскому краю.