Юрий Бойко: Нужно заставить молодёжь остаться в Украине

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись переобувшегося оппозиционера Юрия Бойко: В Украине государственная итоговая аттестация для учащихся 9 и 11 классов в 2023 учебном году проводиться не будет.