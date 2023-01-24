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Юрий Бойко: Нужно заставить молодёжь остаться в Украине

Юрий Бойко: Нужно заставить молодёжь остаться в Украине

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись переобувшегося оппозиционера Юрия Бойко: В Украине государственная итоговая аттестация для учащихся 9 и 11 классов в 2023 учебном году проводиться не будет.

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