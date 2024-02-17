Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц рассказал о том, что он был в отчаянии, когда узнал об уходе из жизни российского оппозиционного политика Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что был в отчаянии, когда узнал о смерти Навального*
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Ирина
Перефразируя известное высказывание, хочется воскликнуть: "Всё это было бы грустно, когда бы не было так смешно". Шольц в отчаянии! 🤣 Из-за Навального!!! 🤣Тело покойного еще остыть не успела, а они уже раздули очередной антироссийский инфокостёр! Да им эта смерть - подарок от Сатаны. Когда же у этих лицемеров языки поотсыхают?! Мрази нацистские, нечисть поганая.
Ответить
17 час.
Svetlana Kuzmina
Навальный, что, Шольцу - друг, брат, сват? Такие переживания, что кушать не может? А когда издевались над Ассанжем и многими ему подобными - не переживал? Странная избирательность.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии