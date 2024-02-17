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Канцлер ФРГ Шольц заявил, что был в отчаянии, когда узнал о смерти Навального*

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что был в отчаянии, когда узнал о смерти Навального*

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц рассказал о том, что он был в отчаянии, когда узнал об уходе из жизни российского оппозиционного политика Алексея Навального*, отбывавшего наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Комментарии
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И
Ирина
Перефразируя известное высказывание, хочется воскликнуть: &quot;Всё это было бы грустно, когда бы не было так смешно&quot;. Шольц в отчаянии! 🤣 Из-за Навального!!! 🤣Тело покойного еще остыть не успела, а они уже раздули очередной антироссийский  инфокостёр! Да им эта смерть - подарок от Сатаны. Когда же у этих лицемеров языки поотсыхают?! Мрази нацистские, нечисть поганая.
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17 час.
Svetlana Kuzmina
Навальный, что, Шольцу - друг, брат, сват? Такие переживания, что кушать не может? А когда издевались над Ассанжем и многими ему подобными - не переживал? Странная избирательность.
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12 час.

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