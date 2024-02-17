Канцлер ФРГ Шольц заявил, что был в отчаянии, когда узнал о смерти Навального*

И

Ирина

Перефразируя известное высказывание, хочется воскликнуть: "Всё это было бы грустно, когда бы не было так смешно". Шольц в отчаянии! 🤣 Из-за Навального!!! 🤣Тело покойного еще остыть не успела, а они уже раздули очередной антироссийский инфокостёр! Да им эта смерть - подарок от Сатаны. Когда же у этих лицемеров языки поотсыхают?! Мрази нацистские, нечисть поганая.