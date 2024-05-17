Европа втихую встаёт в длинную очередь к Путину, чтобы покушать

Не стоит мешать врагу совершать ошибки, особенно стратегического характера. Европа из такого-сякого, но все еще партнера России окончательно превратилась в недруга, чьи страдания отзываются теплом на сердце.
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