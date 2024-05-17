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Европа втихую встаёт в длинную очередь к Путину, чтобы покушать

Европа втихую встаёт в длинную очередь к Путину, чтобы покушать

Не стоит мешать врагу совершать ошибки, особенно стратегического характера. Европа из такого-сякого, но все еще партнера России окончательно превратилась в недруга, чьи страдания отзываются теплом на сердце.

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Комментарии
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Владимир
Хорошо, что России за ней теперь канистру не таскать.
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2 час.
Evgeny Ku
И лягушек пусть кушают, пидарасы !!!
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2 час.
Vladimir Soukhatchev
Она это будет делать на пару с дерьмократичной и ни разу не нацистской украиной! НаркоЗе не даст соврать!
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1 час.

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